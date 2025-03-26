Ermenistan parlamentosu AB'ye üyelik sürecini başlatıyor

Ermenistan parlamentosu, "Ermenistan’ın Avrupa Birliği'ne Üyelik Sürecinin Başlatılması Hakkında" yasa tasarısını ikinci ve son okumada kabul etti.

Birinci okumanın ardından önsözü yeniden düzenlenen tasarı için 64 milletvekilinin "evet", 7 milletvekilinin ise "hayır" oyu kullandığı belirtildi.

Ermenistan Bakanlar Kurulu, 9 Ocak’ta yasa tasarısını onaylamış ve parlamentoya göndermişti.

Parlamento, 12 Şubat'taki oturumda yasa tasarısının birinci okumasını gerçekleştirmişti. Tasarının yasa tasarısı olarak değerlendirilmesi için sivil toplum kuruluşları tarafından 60 bin imza toplanmıştı.