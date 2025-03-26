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Ermenistan parlamentosu AB'ye üyelik sürecini başlatıyor

Ermenistan’da Avrupa Birliği tasarısı kabinenin ardından parlamento tarafından da onaylandı.

Ermenistan parlamentosu AB'ye üyelik sürecini başlatıyor

parlamentosu, "Ermenistan’ın 'ne Üyelik Sürecinin Başlatılması Hakkında" yasa tasarısını ikinci ve son okumada kabul etti. 

Birinci okumanın ardından önsözü yeniden düzenlenen tasarı için 64 milletvekilinin "evet", 7 milletvekilinin ise "hayır" oyu kullandığı belirtildi.

Ermenistan Bakanlar Kurulu, 9 Ocak’ta yasa tasarısını onaylamış ve parlamentoya göndermişti.

Parlamento, 12 Şubat'taki oturumda yasa tasarısının birinci okumasını gerçekleştirmişti. Tasarının yasa tasarısı olarak değerlendirilmesi için sivil toplum kuruluşları tarafından 60 bin imza toplanmıştı.

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