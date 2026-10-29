Ermenistan Parlamentosu'nda tekmeler yumruklar havada uçuştu

Ermenistan Parlamentosu'nda, iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi Milletvekili Narek Grigoryan'ın, konuşmasında muhalefeti hedef alması üzerine başlayan sözlü tartışma sonrası iktidar ve muhalefet milletvekilleri birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Muhalefet milletvekillerinin kürsüye akın etmesiyle birlikte onlarca vekilin birbirine girdiği kavga sırasında; karşı tarafı darbetmek için koltukların da kullanıldığı, darbe alan kimi vekillerin yerlere düştüğü ve meclis sıralarının devrildiği görüldü.

Muhalif milletvekili Andranik Gevorgyan'ın burnunun kanadığı, milletvekili Ruben Mkhitaryan'ın ise kıyafetlerinin yırtıldığı kavganın ardından meclise ambulans geldi.

Yaşanan arbede nedeniyle oturuma ara verilirken milletvekilleri salondan çıkarıldı ancak kavganın meclis koridorlarında devam ettiği kaydedildi.