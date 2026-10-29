Ermenistan Parlamentosu'nda tekmeler yumruklar havada uçuştu
29.10.2026 14:02
Son Güncelleme: 29.10.2026 14:09
Kavgada muhalif milletvekili Andranik Gevorgyan'ın burnu kanadı, milletvekili Ruben Mkhitaryan'ın ise kıyafetleri yırtıldı.
Ermenistan Parlamentosu'nda iktidar ve muhalefet milletvekilleri arasında çıkan sözlü tartışma bir anda tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü, koltuklar havada uçuştu.
Ermenistan Parlamentosu'nda, iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi Milletvekili Narek Grigoryan'ın, konuşmasında muhalefeti hedef alması üzerine başlayan sözlü tartışma sonrası iktidar ve muhalefet milletvekilleri birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı.
Muhalefet milletvekillerinin kürsüye akın etmesiyle birlikte onlarca vekilin birbirine girdiği kavga sırasında; karşı tarafı darbetmek için koltukların da kullanıldığı, darbe alan kimi vekillerin yerlere düştüğü ve meclis sıralarının devrildiği görüldü.
Muhalif milletvekili Andranik Gevorgyan'ın burnunun kanadığı, milletvekili Ruben Mkhitaryan'ın ise kıyafetlerinin yırtıldığı kavganın ardından meclise ambulans geldi.
Yaşanan arbede nedeniyle oturuma ara verilirken milletvekilleri salondan çıkarıldı ancak kavganın meclis koridorlarında devam ettiği kaydedildi.