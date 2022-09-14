Ermenistan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan sınırındaki gerginlik gece boyu sürdü

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan orduları arasında yeniden başlayan çatışmaların gece boyu sürdüğünü açıkladı. Bununla birlikte, Ermenistan'ın 12 Eylül'de Azerbaycan sınırında düzenlediği saldırılarda 2 Azerbaycanlı sivilin yaralandığı bildirildi.

Haberler - İHA - Reuters 14.09.2022 - 10:57

Ermenistan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan sınırındaki gerginlik gece boyu sürdü

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Dağlık Karabağ'da ile yeniden başlayan çatışmalarla ilgili 'dan yeni bir açıklama yapıldı.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ve Ermenistan orduları arasında Jermuk kenti sınır hattında çatışmaların gece boyu sürdüğü belirtilerek, "13-14 Eylül gecesi Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durum gerginleşmeye devam etti. Azerbaycan, Jermuk yönünde saldırı uçağı kullandı. Önceki gün başlatılan saldırganlığın diğer yönlerinde kayda değer bir olay kaydedilmemesine rağmen bugün saat 08.00'den itibaren düşman topçu, havan ve büyük kalibreli silahları kullanarak taarruz öncesi operasyonlarına devam etti" denildi.

Açıklamada ordusunun ordusuna karşılık verdiği aktarılarak, "Jermuk ve Vayots Dzor yönünde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, muharebe görevlerini tam olarak yerine getirmeye devam ederek yeterli misillemede bulundu. Uluslararası toplumun duruma net tepkisine rağmen Azerbaycan'ın askeri-politik liderliği, Ermenistan'ın egemen topraklarına karşı hem askeri hem de sivil altyapıları hedef alan saldırgan eylemlerini sürdürüyor" ifadeleri yer aldı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı: Azerbaycan sınırındaki gerginlik gece boyu sürdü - 1 Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmalarda 2 sivilin yaralandığını duyurdu. 

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI: 2 SİVİL YARALANDI

Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile Başsavcılığının ortak açıklamasında, Ermenistan güçlerinin saldırılarında Kelbecer'de hayvancılıkla iştigal eden 2 sivilin yaralandığı belirtildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu, diğerinin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

KGAÖ, ERMENİSTAN'A UZMAN HEYET GÖNDERİYOR

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) dün gece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılımıyla Dağlık Karabağ gerilimi üzerine acil toplantı yaptığı açıklandı. Ermenistan'ın KGAÖ'den acil yardım talebi üzerine yapılan toplantıda, hem bölgedeki gerilimin nedenleri hem de Ermenistan'ın talebi ele alındı. KGAÖ Sekreterliği tarafından gece yapılan resmi açıklamada da Ermenistan'ın talebinin incelenmesi için KGAÖ üyesi ülke liderlerinin ortak bir karar alarak Rusya adına Anatoli Sidorov öncülüğünde üye ülkelerden oluşan uzman heyetin Ermenistan'a gönderileceği duyuruldu. Ayrıca Rusya'nın Ermenistan ve Azerbaycan sınırındaki durumu istikrara kavuşturmayı amaçlayan arabuluculuk çabaları tam olarak desteklenirken, KGAÖ sorumluluk alanlarında durumun sürekli izlenmesi için çalışma grubu oluşturulmasına karar verildi.

"RUSYA, SINIRDAKİ SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN ÖNLEMLER ALIYOR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölümü direktörlerinden Denis Gonçar, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Amacımız sınır bölgesinde istikrar ve güvenlik seviyesinin artmasına katkıda bulunmak ve bu faaliyetlere dış müdahaleler olmadan her iki tarafın da durumu politikleştirmeden çözülmesi gerekir. Açıkçası iki ülke arasındaki uzlaşma yolunun henüz başındayız. Sürdürülebilir sonuçlara ulaşmak her iki taraf için de zaman ve önemli çaba gerektirecektir" şeklinde konuştu.

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