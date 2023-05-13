Ermenistan sınırındaki çatışmada Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, sınırda Ermenistan güçlerinin açtığı ateş sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Ermenistan sınırındaki çatışmada Azerbaycan askeri şehit oldu

Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, güçlerinin provokasyonu sonucu Azerbaycan ordusundan Muhammet Garayev isimli askerin olduğu bildirildi.

Açıklamada, operasyonel koşulların Azerbaycan ordusunun kontrolü altında olduğu kaydedildi.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan güçlerine ait kamikaze İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Ermenistan-Azerbaycan sınırında 3 gündür çatışmalar ve gerginlik yaşanıyor.

10 Mayıs'ta Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzileri yoğun ateş altına alınmıştı. Ateş sonucu Azerbaycan ordusundan 1 şehit olmuş, 1 asker ağır yaralanmıştı.

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