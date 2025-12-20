Ermenistan, Sırbistan ve Orta Asya bankaları, "Rusya denetimlerini" sıkılaştırıyor

Ermenistan, Sırbistan, Tacikistan ve Kazakistan bankaları, Rusya bağlantılı müşterilere yönelik finansal işlemleri sıkılaştırmaya başladı.

Özellikle Ermenistan’daki bankalar, oturma izni veya ikinci vatandaşlığı olmayan Rusya vatandaşlarının dolar ve euro cinsinden yurt dışı transferlerini reddediyor. Banka yetkilileri, bu uygulamaların doğrudan bir yasaktan değil, ABD ve AB’nin kara para aklamayla mücadele kapsamında talep ettiği ek denetimlerden kaynaklandığını belirtiyor.

“HAZIRLIK AMACIYLA ÖNLEYİCİ ADIMLAR”

Benzer şekilde Orta Asya ülkelerindeki bankalar da ABD ve Avrupa para birimleriyle yapılan işlemlerde iade ve ret oranlarını artırmış durumda. Uzmanlara göre, AB’nin kararı henüz resmen yürürlüğe girmemiş olmasına rağmen, finans kuruluşları olası yaptırımlara hazırlık amacıyla önleyici adımlar atmaya başladı.

Yeni ve daha sıkı denetimlerin yalnızca bireysel müşterileri değil, Rusya ile herhangi bir bağı bulunan şirketleri de kapsadığı ifade ediliyor. Finans çevreleri, bu durumun Rusya bağlantılı sermaye ve ticaret akışlarını daha da zorlaştırabileceğine dikkat çekiyor.