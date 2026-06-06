Ermenistan yarın seçime gidiyor

Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip Ermenistan'da seçmenler, gelecek 5 yıl boyunca görev yapacak parlamentoyu belirlemek üzere yarın sandık başına gidecek. Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre, ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor.

Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulacak seçimlerde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışacak. Oy verme işlemleri yerel saatle 08.00'de başlayacak ve 20.00'de sona erecek.

Seçimler, seçmenlerin partilerin sunduğu sabit aday listelerine oy verdiği kapalı liste nispi temsil sistemiyle gerçekleştirilecek.

Ermenistan seçim mevzuatı, istikrarlı yönetimi teşvik etmek amacıyla, seçimden birinci çıkan partinin parlamentodaki sandalye oranı yüzde 52'nin altında kalsa dahi bu oranı yüzde 52'ye yükseltecek şekilde ek sandalye verilmesine imkan tanıyor.

ERMENİSTAN'DA 2017'DEN BU YANA İLK OLAĞAN PARLAMENTO SEÇİMİ

Yarın yapılacak seçimler, 2018 ve 2021'deki erken seçimlerin ardından Ermenistan'ın 2017'den bu yana gerçekleştireceği ilk olağan parlamento seçimi olacak.

Anketlerde açık ara önde görünen Başbakan Nikol Paşinyan ile hükümetin değişim politikalarına karşı çıkan muhalefet arasında geçmesi beklenen seçimler, Türkiye , Azerbaycan, Rusya, ABD, Avrupa Birliği ülkeleri ve İran başta olmak üzere birçok ülke tarafından yakından takip ediliyor.

ANKETLERDE PAŞİNYAN'IN PARTİSİ AÇIK ARA ÖNDE

Anketler, Başbakan Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisini rakiplerinin açık ara önünde gösterirken, halk desteğinin anayasa değişikliğine yetecek bir düzeye ulaşıp ulaşmayacağı merak konusu.

Mayıs ayındaki bir ankette, halkın yaklaşık yüzde 80'inin 7 Haziran'da sandık başına gitmeyi düşündüğü, bunların yüzde 32'sinin Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisine oy vermeyi planladığı görülüyor.

KARARSIZ SEÇMEN BELİRLEYİCİ OLACAK

Yüzde 23'lük kararsız kitlenin oylarının dağıtılmadığı bu anket senaryosunda, Karapetyan'ın Güçlü Ermenistan oluşumu yüzde 6 ile 2'nci sırada, Koçaryan liderliğindeki Ermenistan İttifakı ise yüzde 3'le üçüncü sırada bulunuyor. Kararsız seçmenin yönelimi, Paşinyan'ın elde edeceği oy oranında belirleyici olacak.

Bakü yönetimi, barış anlaşması için Ermenistan Anayasası'nın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne tehdit olduğunu yinelediği bazı hükümlerinin değiştirilmesini şart koşuyor.

Paşinyan'ın söz konusu değişiklikleri sağlayacak bir adım atabilmesi ise mecliste en az üçte iki çoğunluğa ulaşması ve referandum için güçlü bir halk desteği elde etmesine bağlı.

PAŞİNYAN'IN ZORLADIĞI DEĞİŞİME MUHALEFET TEPKİLİ

Başbakan Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan ile normalleşme, komşularla iyi ilişkiler, Batı'ya daha güçlü şekilde yönelme, Rusya'ya ihtiyacı azaltacak şekilde Erivan-Moskova ilişkilerini yeniden tanımlama, bölgesel izolasyondan çıkıp ticaret yollarını açma ve bağlantısallığa ağırlık verme gibi hususları savunuyor.

"Gerçek Ermenistan" vizyonuyla ülkenin uluslararası camia tarafından tanınan sınırlarına odaklanılması ve yayılmacı hayallerden uzak durulması gerektiğini vurgulayan Paşinyan ilerleme ve kalkınma vurguları yapıyor.

Buna karşın seçimlere ayrı girme kararı alan muhalefetteki oluşumlar, güçlü devlet, Rusya ile ilişkilerde yeniden ivme kazanılması, güvenliğin öne çıkarılması, Azerbaycan'a fazla taviz verildiği gibi söylemlerle oy arıyor.