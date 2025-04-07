Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Bakü yönetiminden yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine belirli aralıklarla ateş açtığı bildirildi.

Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Savunma Bakanlığı, birliklerinin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda, 6 Nisan akşamından 7 Nisan saat 04.30'a kadar, Gorus, Karakilise, Başargeçer, Keşişkend, Tovuzgala ve Çemberek istikametindeki Ermenistan mevzilerinden Azerbaycan mevzilerine belirli aralıklarla ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan birliklerinin ateşe karşılık verdiği ifade edildi.

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