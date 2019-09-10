ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Taşir kentinin 11 kilometre batısı olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremin yerin 7,6 kilometre derininde gerçekleştiği belirtildi.
Deprem Türkiye'de sınır illerinde de hissedildi.
Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Anadolu AjansıDünya
Ermenistan'ın kuzeyinde, Gürcistan sınırı yakınındaki Taşir kentinde 4,7 büyüklüğünde deprem meyada geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Taşir kentinin 11 kilometre batısı olan 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.