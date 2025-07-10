Ermenistan’da 7 muhalif isim “terör” suçlamasıyla gözaltına alındı

Ermenistan polisi, perşembe günü düzenlediği ev baskınlarının ardından Rusya yanlısı siyasi bir parti ile bağlantılı yedi kişiyi gözaltına aldı.



Gözaltına alınan kişilerin “Dashnaktsutyun” adıyla da bilinen Ermeni Devrim Federasyonu (ARF) isimli siyasi oluşum ile bağlantılı olduğu bilgisi verildi. ARF, aynı zamanda Ermenistan’ın eski devlet başkanı Robert Kocharyan’ın başını çektiği Rusya yanlısı meclis koalisyonunun bir parçası.



Son gözaltılar, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) yaptığı barış görüşmesinin gerçekleştiği saatlerde, Ermenistan’da darbe planı iddiasıyla 10’u aşkın kişinin tutuklanmasından ise günler sonra yaşandı. Darbe iddiasıyla tutuklananlar arasında Başpiskopos Bagrat Galstanyan da bulunuyordu.



ARF: EVLERDE ARAMA YAPILIYOR



Ermenistan Soruşturma Komitesi, son gözaltılara ilişkin açıklamasında, polisin yedi kişiyi gözaltına aldığını, bu kişilerden birine “terör eylemi hazırlığında olma” suçlamasının yöneltildiğini bildirdi.



ARF’den yapılan açıklamada ise pek çok milletvekilinin evinde başlatılan aramaların bugün sabah saatleri itibarıyla devam ettiği, en az bir siyasetçi ile bir siyasetçinin oğlunun gözaltına alındığı bilgisi verildi.



Hafta başında ARF’nin de parçası olduğu “Ermenistan İttifakı” isimli çatı oluşuma mensup üç siyasetçi hakkında iddianame hazırlanmıştı. Ermenistan’daki muhalif gruplar ise başlatılan soruşturmaların siyasi saikli olduğunu savunuyor.