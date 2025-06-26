Ermenistan'da darbe planı iddiası: 15 kişi tutuklandı

Ermenistan'da "darbe planı yapmakla" suçlanan 15 kişinin tutuklandığı açıklandı.

Ermenistan Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, hükümeti yasal olmayan yollarla devirmeyi planlamakla suçlanan ve aralarında Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın da bulunduğu 15 şüphelinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları bildirildi.



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Başpiskopos Galstanyan'ın başını çektiği grubun Kasım 2024'ten beri "darbe planı yaptığını" açıklamış, ardından Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi 25 Haziran Çarşamba günü bir dizi gözaltı gerçekleştirmişti.



Ermeni Kilisesi'nin örgütlediği bazı vatandaşlar ve politikacılar, 4 Mayıs 2024'te Tavuş ve Şirak bölgelerinden Başpiskopos Galstanyan'ın önderliğinde başkent Erivan'a yürüyüş başlatmış, ardından başkent başta olmak üzere ülke çapında eylemler yapılmıştı.



İstifasını talep eden kilisenin hükümet işlerinden uzak durmasını isteyen Paşinyan, yönetim değişikliğinin ancak seçimler yoluyla yapılabileceğini belirtmişti.