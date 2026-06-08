Ermenistan'da seçim. Paşinyan zafer ilan etti

Ermenistan seçimlerinde 16 parti ile 2 ittifak yarıştı. Başbakan Nikol Paşinyan , zafer ilan etti.

Sandıklardaki oyların sayımı devam ederken Paşinyan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ermenistan'da parlamento seçimlerini, liderliğini yürüttüğü Sivil Sözleşme Partisi'nin kazandığını belirten Paşinyan, "Partimizdeki tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Gece gündüz çalıştık ve bu tarihin bir zaferidir. Bu zafer Ermeni halkı içindir." ifadelerini kullandı.

"Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık. Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor” diyen Paşinyan, Avrupa ile yakınlaşma politikasını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Avrasya Ekonomik Birliği'nde de üyeliğimizi sürdüreceğiz. Rusya ile de ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.

REKOR KATILIM

Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu'nun verilerine göre, 2.5 milyon seçmenin yüzde 58.97'si sandığa gitti. 2021'deki Parlamento seçimleriyle karşılaştırıldığında, Ermenistan'ın her bölgesinde seçime katılım oranı arttı. Bir önceki seçimde katılım oranı yüzde 49.4’tü.

Güçlü Ermenistan ittifakının önde gelen isimlerinden milyarder iş insanı Samvel Karapetyan'ın yeğeni Narek Karapetyan, "Yüksek katılım, Paşinyan'ın kaybettiğini gösteriyor" iddiasında bulundu.

Ülkede partiler için yüzde 4, ittifaklar içinse yüzde 8 seçim barajı bulunuyor. Parlamento'da bir partinin tek başına iktidar olması için 101 koltuktan 51'ini alması gerekiyor.