Ermenistan’da Türk bayrağı yakıldı, Paşinyan “provokatif” dedi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan , başkent Erivan’da düzenlenen meşaleli yürüyüş sırasında Türk bayrağının yakılmasını kınadı.

“PROVOKATİF VE GERİLİM ARTIRICI”

Paşinyan, söz konusu eylemi “provokatif ve gerilim artırıcı bir adım” olarak nitelendirdi. Başbakanın sözcüsü Nazeli Bağdasaryan, Paşinyan’ın olayı “sorumsuz ve kabul edilemez” bulduğunu açıkladı.

Bağdasaryan, “Uluslararası alanda tanınan bir devletin, özellikle de komşu bir ülkenin bayrağının yakılması, devletin başı tarafından başka türlü değerlendirilemez.” ifadelerini kullandı.

“KABUL EDLEMEZ BİR DAVRANIŞ"

Açıklamada, Paşinyan’ın bayrak yakma eylemini açık şekilde kınadığı vurgulanarak, bunun “gerilime yol açan açık bir provokasyon” olduğu belirtildi. Başbakanın, söz konusu eylemin hiçbir şekilde meşru görülemeyeceği görüşünde olduğu aktarıldı.