Ermenistan’daki seçimlerde Paşinyan ve Koçaryan oylarını kullandı

Başbakanlık görevini geçici olarak sürdüren ve Sivil Sözleşme Partisi ile seçimlere giren Paşinyan, Erivan’da Şengavit bölge yönetimi binasındaki sandıkta oyunu verdi. Paşinyan, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.



KOÇARYAN'DAN İKTİDARA TEPKİ

Rusya yanlısı tutumu ile bilinen ve Ermenistan İttifakı ile yarışan Koçaryan da Erivan’da oyunu kullandı. Oylama sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Koçaryan, şehirde kendisiyle ilgili hakaret içeren broşürlerin dağıtıldığını ve iktidardan şüphelendiğini söyledi. Koçaryan, polisin kısa sürede sorumluları bulmaması halinde iktidar hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.



PARTİ LİDERİNİN ARABASINA SİLAHLI SALDIRI



Öte yandan, “Şirinyan-Babacanyan Demokratlar Alyansı” ittifakı Başkanı Arman Babacanyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arabasına silahlı saldırı yapıldığını bildirdi. Babacanyan, “Katil, hırsız, mafya özgür dolaşırken, hatta seçimlere katılırken böyle olaylar kaçınılmaz” dedi.

TAKSİM METROSUNDA TEHLİKELİ OYUN