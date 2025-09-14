Ermenistan'dan Ağrı Dağı kararı: Sınır damgalarından kaldırılıyor

Ermenistan hükümeti, sınır geçişlerinde kullanılan vizelere ve pasaport damgalarına basılan Ağrı Dağı görselini kaldırma kararı aldı.

Artık mühürlerde yalnızca ilgili sınır kapısına dair bilgiler yer alacak. “Ermenistan” ibaresi ise damgalarda kalmaya devam edecek.



Kararı kamuoyuna duyuran “Yaşam için Toprak” partisinin eş kurucusu Mesrop Arakelyan, Ağrı Dağı’nın Ermenistan için ulusal bir sembol olduğunu, ancak coğrafi olarak Türkiye topraklarında bulunduğunu hatırlattı.



Söz konusu adım, Ermenistan ile Türkiye arasında yürütülen normalleşme süreci devam ederken atıldı.