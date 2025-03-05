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Ermenistan'dan ateşkes ihlali: Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Ermenistan'dan ateşkes ihlali: Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı

ateşkes ihlallerine devam ediyor.

Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin dün yerel saatle 22.05 sıralarında Zengezur'daki Gorus ilinin Hanazah yerleşkesindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ateş açtığı ifade edildi.

Konuya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

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