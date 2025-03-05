Ermenistan'dan ateşkes ihlali: Azerbaycan mevzilerine ateş açıldı
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.
Ermenistan ateşkes ihlallerine devam ediyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin dün yerel saatle 22.05 sıralarında Zengezur'daki Gorus ilinin Hanazah yerleşkesindeki mevzilerinden Azerbaycan ordusuna ait mevzilere ateş açtığı ifade edildi.
Konuya ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.
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