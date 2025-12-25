Ermenistan’dan “yabancı medya” düzenlemesi. Siyasete müdahale eden kanallar kapatılacak

Ermenistan'da 25 Aralık’ta yapılan kabine toplantısında, “Görsel-İşitsel Medya Yasası’nda Değişiklik ve Eklemeler” öngören tasarı onaylandı.

Yüksek Teknoloji Sanayii Bakanı Mkhitar Hayrapetyan, düzenlemenin; anayasal düzenin zorla devrilmesini teşvik eden, şiddet ve vahşet propagandası yapan, savaşı körükleyen ya da Ermenistan’ın iç siyasetine müdahale eden yabancı görsel-işitsel içeriklerin yayılmasını açıkça yasaklayacağını duyurdu.

“SİYASİ SÜREÇLERE MÜDAHALE EDEN İÇERİKLER” YASAKLANACAK

Tasarıyla birlikte, görsel-işitsel programların kötüye kullanımına ilişkin yasaklar daha net ve somut kriterlerle yeniden tanımlanıyor ve yabancı kaynaklı yayınlarda, Ermenistan’ın iç siyasi süreçlerine müdahale eden içeriklere açık yasak getiriliyor.

Yasaya göre ayrıca, medya kuruluşlarının lisans askıya alma ve iptal süreçlerini düzenleyen yeni bir madde daha eklenecek.