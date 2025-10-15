Ersin Tatar: KKTC Türkiye'nin desteğiyle sesini dünyaya duyuruyor

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Kıbrıs için iki devletli çözümü vurguladığını hatırlattı ve "KKTC Türkiye'nin desteğiyle sesini dünyaya duyuruyor." dedi.

Ersin Tatar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada KKTC için konuştu. "Artık Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıma zamanı gelmiştir. Bundan sonra iki devletli siyaset esas gündem olması lazımdır. Kıbrıs Türk halkı çok mağdur edilmiştir. Dolarısıyla tüm siyasi ilişkileri kurun" şeklinde bütün dünyaya sayın Cumhurbaşkanı konuşmalar yapmıştır. Bu bizim için çok büyük bir kazanımdır." diye konuştu.