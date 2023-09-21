Esad 20 yıl sonra Çin'de

Suriye lideri, 2004'ten bu yana ilk Çin ziyaretinde törenle karşılandı.

Esad'ın yarın Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi bekleniyor. Cumartesi günü ise Hangcu'da, 10'dan fazla liderle birlikte Asya Olimpiyatları'nın açılışına katılacak.

Esad'a eşlik eden heyetin de, Çin'in farklı kentlerinde bir dizi görüşme yapacağı belirtiliyor. Beşar Esad, 2004'te Çin'i ziyaret eden ilk Suriye lideri olmuştu.

Yaklaşık 20 yıl sonra gelen ikinci ziyarette Esad'ın Pekin'den, ülkeyi yeniden inşa etmek için finansal destek isteyeceği belirtiliyor.

