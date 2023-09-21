Esad 20 yıl sonra Çin'de

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad 20 yıl sonra Çin'de. Esad, Çin Havayolları'na ait uçakla, Asya Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Hangcu kentine gitti.

Esad 20 yıl sonra Çin'de
Foto: Reuters

Suriye lideri, 2004'ten bu yana ilk ziyaretinde törenle karşılandı.

Esad'ın yarın Pekin'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi bekleniyor. Cumartesi günü ise Hangcu'da, 10'dan fazla liderle birlikte Asya Olimpiyatları'nın açılışına katılacak.

Esad'a eşlik eden heyetin de, Çin'in farklı kentlerinde bir dizi görüşme yapacağı belirtiliyor. Beşar Esad, 2004'te Çin'i ziyaret eden ilk Suriye lideri olmuştu.

Yaklaşık 20 yıl sonra gelen ikinci ziyarette Esad'ın Pekin'den, ülkeyi yeniden inşa etmek için finansal destek isteyeceği belirtiliyor.

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