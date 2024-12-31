Esad ailesinin sahte pasaportları Halep'te basılmış

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Duğman, elçiliğin Esad rejiminin devrildiği 8 Aralık'tan bu yana pasaport vermediğini ifade etti.



Şam'daki göç idaresi ve pasaport yönetim sisteminin zarar gördüğüne belirten Duğman sahte pasaportların Halep'te basıldığını söyledi.



Beşşar Esad'in kuzeni Dureyd'in eşi Huzeym ve kızı Şems Esad, 27 Aralık'ta Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalanmışlardı.



Lübnan İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, Huzeym ve Şems Esad'in dosyasının sahte pasaportlarla ilgili olduğunu, yasanın uygulandığını ve dosyanın yargıya intikal ettiğini söylemişti.



Suriye'nin Beyrut Büyükelçiliği konsolosluk işlemlerini askıya almıştı.