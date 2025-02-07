Esad ajanı profesör yakalandı: En az 200 öğrenciyi tutuklatmıştı!

Suriye’de öğrenciler, Şam Üniversitesi’nde uzun yıllardır görevli olan ve Esad rejimine ajanlık yaparak en az 200 öğrencinin tutuklanmasına neden olan Profesör Nahla Esa’yı günlerdir protesto ediyor.

Rejimin devrilmesinin ardından eğitimin de huzurla sürdüğü Şam Üniversitesi’nde görevli Esa’nın raporları sonucu tutuklanan ve bir daha haber alınamayan öğrencilerin bulunması amacıyla yapılan protestolar sonuç verdi.

Esa’nın askerle tarafından tutuklanarak cezaevime gönderildiği ortaya çıktı.



"20 ÖĞRENCİYİ TUTUKLATTI"

Üniversite öğrencisi Tasneem Al Kadrı, "Ben Radyo ve Televizyon bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Biz 2 gün önce bu profesörü okul bahçesinde gitmesi için eylem yaptık. Profesör Nahla Esa üniversitede bulunan yaklaşık 200 öğrenciyi devlete rapor yazarak tutuklattırdı. Bize çok eziyet ediyordu ve derslerde sürekli küfür ediyor, Esad hakkında bazı bilgiler vererek bizi tehdit ediyordu" dedi.



ESAD BİNALARINI KAPATTI, OKULA DÖNMEK İSTİYORLAR

Kadrı, "Biz de öğrenciler olarak okul bahçesinde tüm öğrencilerle bu öğretmenleri burada istemediğimiz için eylem yaptık. Profesör Nahla Esa yüzünden çoğu arkadaşımızdan haber alamadık ve Esad tarafından kapatılan binamızda tekrardan eğitim görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.