İlişkili Haberler Esad rejimi TSK'nın gözlem noktasına yakınındaki bölgeyi havadan vurdu

Suriye Ordusu, Rusya ve İran'ın desteğiyle 2014'ten beri muhaliflerin kontrolünde olan kasabayı ele geçirdi.



Kasabadan gelen ilk görüntülerde Rusça konuşan askeri üniformalı kişi dikkat çekti. Suriye askerlerinin kasabada dolaşırken gösteren görüntüler de yayınlandı.



İdlib'te ilerleyişini sürdüren rejim, bölgeyi yoğun bombardıman altında tutmaya da devam ediyor.



Rejime bağlı savaş uçakları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 8 numaralı gözlem noktasının, 7 buçuk kilometre güneybatısındaki bölgeyi de vurdu.



Pazartesi günü, Morek'te bulunan 9 nolu gözlem noktasına intikal esnasında TSK konvoyuna düzenlenen hava saldırısında, 3 sivil ölmüş, 12 sivil de yaralanmıştı.



Güvenlik riskinin büyümesi üzerine takviye amacıyla bölgeye gönderilen ancak hava saldırısı sonucu durmak zorunda kalan Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu Han Şeyhun'un kuzeyinde Hish Köyü yakınlarına konuşlanmış durumda.



Açık alanda kalan konvoy, güvenlik riski nedeniyle köyün yakınlarındaki bir tepeyi geçici üs bölgesi haline getiriyor.



Anadolu Ajansı'nın haberine göre Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki gözlem noktalarına çok sayıda zırhlı araç, personel, personel taşıyıcı ve mühimmattan oluşan takviye güç gönderdi.



Bölgedeki gelişmelerle ilgili Rusya'dan da yeni açıklama var.



Dişişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İdlib'e ilişkin Türk tarafıyla yaptıklari mutabakata bağlı kalınmasının ‘önemli olduğuna’ inandiklarını belirtti.



Zaharova, İdlib'de olup bitenler konusunda Türkiye'yle temasta olduklarını da ekledi.

