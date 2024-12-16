Esad ortaya çıktı: Şam'dan nasıl kaçtığını anlattı

Eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Suriye'de rejimin düşmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Rusya'ya kaçışının ardından ilk kez konuşan devrik lider Esad, Şam'dan nasıl ve ne zaman ayrıldığını anlattı.

Suriye'den planlı bir şekilde ayrılmadığını belirten Esad, "8 Aralık'a kadar Şam'da kaldım. Sabah saatlerinde ülkeyi terk ettim. Suriye'de yaşanan olaylara karşın istifa etmeyi ya da kaçmayı düşünmedim. Suriye'den ayrılmam planlanmış değildi." ifadelerini kullandı.

KAÇARKEN RUS HAVA ÜSSÜNÜ KULLANDI

Esad, 8 Aralık akşamı Suriye'deki Hmeymim hava üssünden Rusya'ya tahliye edildiğini ve üssün insansız hava araçlarının saldırılarına maruz kaldığını aktardı.

Esad, çatışmalar sırasında Rus üssüne sığındığını ve Moskova’dan gelen talimatla buradan götürüldüğünü iddia etti.

Devrik lider, ülkeden kaçtığı sabah muhalif güçlerin başkente yaklaşması üzerine Şam'dan ayrılma kararı aldığını söyledi.



Bölgede görev yapan iki diplomat, Esad'ın 8 Aralık pazar günü uçağın vericisini kapatarak radarlara yakalanmadan Şam'dan ayrılarak Hmeymim hava üssüne, oradan da Moskova'ya gittiğini belirtmişti.

"HİÇBİR ZAMAN MAKAM PEŞİNDE OLMADIM"

Esad, kendisini, iç savaş boyunca "halkının yanında kalan, kendini adamış bir lider ve aile babası" olarak tanımladı.



Konumunu önemsemediğini ileri süren devrik lider, "Ben hiçbir zaman kişisel çıkarım için makam peşinde olmadım, kendimi her zaman Suriye halkının inancına dayanan, vizyonuna inanan ulusal bir projenin bekçisi olarak gördüm." diye konuştu.



Açıklamasını, "Suriye'nin yeniden özgür ve bağımsız olacağı konusunda umutluyum." diyerek tamamladı.