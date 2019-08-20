Açıklama merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden geldi.
Rusya'nın desteğiyle Hama kırsalında ilerleyen rejim güçlerinin 2014'ten bu yana muhaliflerin elinde bulunan Han Şeyhun'a girdiği belirtildi.
Muhaliflerin bölgeden çekildiği de bildirildi. Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Han Şeyhun'u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti.
Ancak Rusya ve Suriye rejiminin saldırıları durmaksızın sürüyor. Bombardımanlarda onlarca sivil ölürken, 100 binden fazlası da Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti.
Han Şeyhun'un yaklaşık 10 kilometre güneyinde ise Türk silahlı kuvvetlerine ait bir gözlem noktası bulunuyor.
"Esad rejimi Han Şeyhun'a girdi" iddiası
NTV HaberDünya
Suriye'de İdlib mutabakatını ihlal ederek ilerleyen Beşşar Esad rejiminin Halep-Şam otoyolu üzerindeki Han Şeyhun'a girdiği iddia edildi. Muhaliflerinse bölgeden çekildiği belirtiliyor.
Açıklama merkezi İngiltere'de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nden geldi.