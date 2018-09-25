BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Suriye-Ürdün sınırına yakın çölde bulunan Rukban kampındaki insani durum bir ayı aşkın bir süredir kötüleşti." dedi.



Sözcüsü Laerke, BM'nin kampta bulunan yaklaşık 50 bin kişiye, en son ocak ayı başında Ürdün üzerinden gıda yardımı ulaştırılabildiğini anımsattı.



Bölgeden gelen haberlere göre, kamptaki güvensizlik ortamının arttığı ve temel gıda malzemelerinin tükenme noktasına geldiği uyarısında bulunan Laerke, BM destekli kliniğe de 13-21 Eylül arasında erişimin kesildiğini aktardı.



Laerke, bu tarihlerde klinikten sağlık hizmeti alamayan yerinden edilmiş biri çocuk, 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.



"REJİM ONAY VERMİYOR"



Mayıs ayından bu yana "korkunç insani koşullardan dolayı" tahmini 4 bin kişinin kampı terk ettiğine dikkati çeken Laerke, kampta kalan diğer sivillerin de bölgeden ayrılmaya hazırlandığı yönünde bilgiler aldıklarını kaydetti.



Laerke, kampta bulunan sivillere insani yardım ulaştırmak için tüm hazırlıkları yaptıklarını vurgulayarak, "Gerekli tüm güvenlik garantilerinin sağlanmasına rağmen Suriye makamları (rejim) hala onay vermedi." diye konuştu.



Sözcü Laerke, bir kez daha, Suriye'deki tarafları uluslararası insan hakları hukukunun yükümlülükleri doğrultusunda, "güvenli", "sürdürülebilir" ve "engelsiz" insani yardımlara izin vermeye davet etti.



EGELAND UYARMIŞTI



BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, geçen perşembe düzenlediği basın toplantısında, Rukban kampındaki 50 bin civarında sivilin durumundan büyük endişe duyduklarını dile getirmişti.



Egeland, bölgeye ocak ayından bu yana insani yardım ulaştıramadıklarını yinelemişti.



Beşşar Esad rejiminin BM'ye 4 aydır insani yardım konvoyu için gerekli izinleri vermediğini ifade eden Egeland, Rukban'daki durumun siviller için giderek daha da kötüleştiğinin altını çizmişti.