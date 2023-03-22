Esad rejimi: İsrail, Halep Havalimanı'na saldırı düzenledi

Beşşar Esad rejimi, Suriye'nin kuzeyindeki Halep Havalimanı'nın İsrail tarafından hava saldırısıyla hedef alındığı ileri sürdü.

Esad rejimi: İsrail, Halep Havalimanı'na saldırı düzenledi
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Esad rejiminin haber ajansı SANA'nın askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, Halep il merkezinin doğusundaki havalimanı çevresine yerel saatle 03.55'te tarafından hava saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Haberde, havalimanında hasar oluştuğu ifade edildi.

Rejim, havalimanının 7 Mart'ta da İsrail tarafından hedef alınarak hizmet dışı kaldığını öne sürmüştü.

Halep'te rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana 'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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