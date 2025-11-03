Esad rejimi karşıtı 21 diplomat görevlerine iade edildi

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik lider Beşar Esad rejimi karşıtı olan ve görevlerinden ayrılan diplomatlarla bir araya geldi.



Şeybani, diplomatların Esad rejiminin suçlarını ortaya çıkarmadaki tutum ve çabalarını överek, Suriye halkıyla aynı çizgide olmalarını ve haklı davalarını desteklemelerini takdir ettiğini belirtti.

Suriye'nin yeni politikasının sözlere değil eylemlere dayandığını vurgulayan Şeybani, yeni hükümetin ilk günlerde taahhüt ettiği şeyleri istikrarlı adımlarla ve kararlılıkla uyguladığını ifade etti.

Suriye'nin bölgesel ve uluslararası ilişkilerinim gerçek bir ortaklığa ve entegrasyona dayalı olduğunu aktaran Şeybani, tüm Suriyelilerin kendilerini güvende ve ait hissettikleri bir devlet kurma arzusunda olduklarını söyledi.



Toplantının sonunda Şeybani, 21 muhalif diplomatın görevlerine iadesine ilişkin kararı imzalayarak, bu adımın ulusal yetkinliklerin yeniden kazanılmasında önemli olduğunu vurguladı.