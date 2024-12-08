Esad rejimi nedir? 61 yıllık Esad (Baas) rejimi nasıl sona erdi?

Arap Sosyalist Baas Partisi (Esad rejimi), Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara geldi. 1970 yılında parti içi darbeyle Beşşar Esad'in babası Hafız Esad, iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu.



Beşşar Esad ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti.



Esad ve Baas iktidarı, rejim karşıtı grupların başkent Şam'a girmesiyle sona erdi.



Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle halk hareketleri başlarken rejim kitlelere şiddet kullanarak müdahale etti.



Binlerce kişinin öldürüldüğü rejim müdahaleleri, süreci iç savaşa dönüştürdü.



Silahlı muhalif gruplar uzun bir mücadeleye girerken, rejim uluslararası baskılara rağmen sorunun diplomasi ve barışçıl yollardan çözümüne yanaşmadı.

Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmaların ardından ülkede Halep, İdlib, Hama'dan başlayarak pek çok bölgede kontrolü kaybetti.



Son olarak başkent Şam'da halkın da sokaklara dökülmesiyle rejim güçleri, kamu kurumları ve sokaklardan çekilmeye başlarken rejim karşıtı gruplar kent merkezinde kontrollerini artırdı.



61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarı sona ermiş oldu.