Esad rejimi suç kanıtlarını yok etti: "Belgeler yakıldı, diskler parçalandı"

Birleşmiş Milletlerin (BM) Suriye'deki suçları araştıran Uluslararası Tarafsız ve Bağımsız Suriye Mekanizması (IIIM) Başkanı Robert Petit, Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi sonucu yaşananlar ve hesap verebilirliğin sağlanması sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Suriye'deki geçici hükümetin Esad döneminde işlenen suçlarla ilgili kanıtların saklanması gerektiğinin farkında olduğu belirtildi.

"GEÇİŞ DÖNEMİ ADALETİ"

Petit, tüm sivil toplum aktörlerinin hesap verebilirlik istediğini, rejim ve müttefikleri tarafından işlenen suçların hesabını vermesini umduklarını söyleyerek, "Uluslararası toplumun Suriye'nin geleceğinin bir parçası olarak 'geçiş dönemi adaletinden' bahsettiğini gördük. Dolayısıyla hesap verebilirlik bunun, bu sürecin çok büyük bir parçasıdır." dedi.



Esad rejimi dönemindeki suçların kanıtlarının bulunduğu alanlara veya doğrudan kanıtlara erişemediklerini aktaran Petit, bunun için geçici hükümetten izin almaları gerektiğini kaydetti.



"GEÇİCİ HÜKÜMETTEN İZİN BEKLİYORUZ"

Petit, "Geçici hükümetin yetkililerden Suriye'ye gelip çalışmamıza izin vermelerini bekliyoruz. Onlarla etkileşimlerimiz devam ediyor. Umutluyuz. Başından beri anlayışlı olduklarını gördük. İzni aldığımızda, çok hızlı bir şekilde konuşlanacağız ve umarım geçiş adaletine yardımcı olabilmek için Suriye'de istikrarlı, uzun vadeli bir varlığımız olur." diye konuştu.



Geçici hükümet yetkililerinin bu suçların delillerini saklamanın öneminin bilincinde olduğunu vurgulayan Petit, yeni yönetimin Adalet Bakanlığının birkaç hafta önce delilleri alan kişilerden ve kuruluşlardan bunları geri getirmelerini isteyen bir kararname çıkarmasının oldukça önemli olduğuna işaret etti.

"BELGELER YAKILDI, DİSKLER PARÇALANDI"



Rejim düşmeden ve aktörleri kaçmadan önce birçoğunun delilleri yok ettiği vurgulandı.

Yakılmış belgelerin parçalarını, parçalanmış sabit diskleri gördüklerini aktaran Petit, "Açıkça bu delillerin çoğunu yok etme girişimi oldu ancak hala çok fazla delil var. Geçici hükümetin yetkilileri, bu delilleri korumaları gerektiğinin bilincindeler ancak bunun için çok sayıda aktörün çaba göstermesi gerekecek." ifadelerini kullandı.

"DELİLLER YARGI SÜRECİNE TAŞINMALI"



Bu kanıtların rejim döneminde işlenen suçlara karşı kullanılmasını umduğunu belirten Petit, uzun yıllardır bu suçları işleyen bir rejime karşı en iyi delilleri seçerek bunları yargı sürecine taşımanın önemini vurguladı.

