Esad rejimine bağlı paralı askerler Hafter'in yanında savaşmak için Libya'ya geldi

Esad rejimine bağlı paralı askerler, Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter saflarında savaşmak için Libya'ya geldi.

Anadolu Ajansı 06.03.2020 - 14:53

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Le Monde gazetesinin askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, Libya'da Esad rejimi ile Hafter'in ittifak kurduğu belirtildi.

Esad rejiminin, Libya'nın Şam Büyükelçiliğini Hafter yanlısı sözde hükümete verdiği ifade edilen haberde, Esad rejimi ile Hafter'in, Türkiye ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınırlığı olan Libya Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) karşı birleştiği kaydedildi.

HAFTER'İ BAE, SUUDİ ARABİSTAN VE RUSYA DESTEKLİYOR

Haberde, Hafter'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Rusya tarafından da desteklendiği vurgulandı.

Esad rejimi ile Hafter arasında 2018'den bu yana yakın ilişkilerin bulunduğuna işaret edilen haberde, Esad rejimine bağlı paralı askerlerin Hafter saflarında savaşmak için Libya'ya geldiği belirtildi.

Üç gün önce Libya'nın Şam Büyükelçiliğini, Hafter yanlısı sözde hükümete teslim eden Esad rejimi, "Hafter'i resmi olarak tanıyan ilk yönetim" oldu.

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