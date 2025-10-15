Esad rejiminin gizli operasyonu: Binlerce ceset çöldeki toplu mezara taşındı

Beşar Esad hükümeti, Suriye'nin bilinen en büyük toplu mezarlarından birinden binlerce cesedi, bir saatten fazla uzaklıktaki ücra çöldeki gizli bir yere taşımak için iki yıl süren gizli bir operasyon yürüttü.

“Toprağı Taşı” adlı bu gizli operasyon, Reuters’ın kapsamlı araştırmasıyla gün yüzüne çıktı.

Haber ajansının ulaştığı 13 tanık, incelenen belgeler ve uydu görüntüleri vahşetin izlerini belgeledi.

Buna göre Suriye ordusu, 2019’dan 2021’e kadar haftada dört gece, Qutayfah’daki büyük toplu mezardan cesetleri kamyonlarla Dhumair çölündeki yeni ve gizli bir gömü alanına taşıdı.

Tanıklar arasında iki kamyon şoförü, üç tamirci, bir buldozer operatörü ve Esad’ın Cumhuriyet Muhafızları’ndan eski bir subay yer alıyor.

Hepsi, “katlanılmaz bir koku” ve “ölüm sessizliği içinde yürütülen bir emir zinciri”nden bahsediyor.