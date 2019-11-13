"Esad Rusya'da 40 milyon dolarlık mülk satın aldı"

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile ilgili iddiayı dünya çapında yolsuzlukları ve insan hakları ihlallerini araştıran "Global Witness" adlı İngiltere merkezli bir örgüt ortaya attı.



Buna göre Esad ve ailesi Rusya'nın başkenti Moskova'da gökdelenlerin bulunduğu bölgede 40 milyon dolar yani yaklaşık 230 milyon Türk lirası değerinde lüks daireler satın aldı.



Örgüt bu yatırımların kara para aklamanın bir sonucu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve ailesinin Avrupa Birliği ve ABD tarafından yaptırım listesinde olduğu için böyle bir yol tercih ettiği tahmin ediliyor.