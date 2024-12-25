Esad Rusya'ya kaçtıktan sonra 85 bin kişi Lübnan'a sığındı

Haccar, Suriye'den gelenlerin Baalbek-Hermel'e yerleştiğini, bazılarının yakınlarının evlerinde bazılarının Şiilerin kullandığı cami ve kuruluşlarda kaldığını aktararak Lübnan'a gelenlerin Suriye'nin Lübnan sınırı yakınında yaşayan Şiiler olduğunu ve Esad rejiminin devrilmesinin ardından korkarak Lübnan'a geçtiklerini ifade etti.



Haccar, "Esad rejimi düştükten sonra Lübnan Suriye sınırındaki 33 köyde yaşayan yaklaşık 20 bin Lübnanlı ve 65 bin Suriyeli Lübnan'a geldi." dedi.



Hem Suriyeliler hem de Lübnanlılar için yardımların dağıtıldığını belirten Haccar, "Yeni kurulan mülteci kampı yok, biz bu göç hareketini geçici olarak değerlendiriyoruz. Korkarak geldikleri için kabul ettik, en yakın zamanda Suriyelilerin ülkelerine, yaşadıkları bölgelere dönmesi için çalışacağız, siyasi ve diplomatik yollardan bu gerçekleştirilmeli. Biz bu yükü 13 yıldan uzun süredir kaldırıyoruz. Biz onların ülkelerine güvenli ve onurlu bir şekilde dönmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı Bakan, "Mültecilere destek vermek ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için Suriye'deki uluslararası kuruluşlarla tüm hazırlıklar yapılıyor. Bu hazırlıklar hem eskiden gelenler hem de yeni gelenler için geçerli. Kalacak yeri olmayanlar var, onlara geçici olarak sığınabilecekleri yerler tahsis edilecek." şeklinde konuştu.



Haccar, Lübnan hükümetinin vizyonuna işaret ederek, "Suriye'nin iç işlerine karışmayacağız ve onlar da bizim iç işlerimize karışmayacaklarını dile getirdi." dedi.