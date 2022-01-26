Esad, Suriye içindeki ve dışındaki tüm suçlular için af ilan etti

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkeden kaçanlar dahil tüm suçlular için genel af ilan etti.

Haberler - ntv.com.tr - NTV Haber 26.01.2022 - 14:53 | Son Güncelleme : 26.01.2022 - 14:54

Esad, Suriye içindeki ve dışındaki tüm suçlular için af ilan etti

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Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Beşşar Esad 25 Ocak 2022 tarihine kadar, ülke içinde ve dışındakiler için genel af kararı çıkardı" denildi.

Yapılan açıklamaya göre af kapsamına 1950'de kabul edilen ve asker kaçakları için cezalar öngören Savaş Suçu Yasası'ın 100 ve 101'nci maddelerine tabi olan vatandaşlar giriyor.

Bu kapsamda, Suriye'dekiler için 3 ay içinde, Suriye dışında bulunanlar içinse 4 ay içinde askerlik şubelerine gelmeleri şartı uygulanacak.

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