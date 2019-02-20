Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın başdanışmanı Buseyna Şaban Rusya'da katıldığı bir konferansta konuştu.
Şaban, Suriye'de Kürtlere özerklik verilmesinin ileride ülkenin bölünmesine yol açacağını söyledi.
Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, "Özerklik Suriye'nin bölünmesi demek. Suriye'nin bölünmesine gidecek bir yolu izlememiz mümkün değil" dedi.
Ana unsurunu PKK'nin Suriye kolu YPG'nin oluşturduğu SDG bir süredir Şam yönetimiyle temas halinde.
Bu görüşmelerde Suriyeli Kürtlerin özerlik talebinin de masada olduğu belirtiliyor.