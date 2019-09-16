Suriye'de Beşşar Esad rejimi, iç savaşın başlamasından bu yana çatışmaya girmediği ve pek çok alanda iş birliği yaptığı SDG ismini kullanan YPG/PKK'yı "ayrılıkçı terör örgütü" olarak nitelendirdi.



Esad rejiminin ajansı SANA'nın haberine göre, rejimin dışişleri bakanlığı, Suriye'de SDG adını kullanan YPG/PKK'yı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterine gönderdiği mektupta şikayet etti.



YPG/PKK ile defalarca müzakere masasına oturan ve çok alanda iş birliği yapan Esad rejimi, mektupta, SDG için (YPG/PKK) "ayrılıkçı terör örgütü" ifadesini kullandı.



Mektupta, SDG'nin "Suriye halkına karşı Batılı ülkelerle ortak hareket ettiği" belirtilirken, örgütün Suriye halkına yönelik insan hakları ihlallerini sürdürdüğü kaydedildi.



Rejimin dışişleri bakanı Velid Muallim, Eylül 2017'de örgüt ile özerklik konusunu müzakere etmeye hazır olduklarını söylemişti. Daha sonrasında da rejim ve örgüt arasında Şam ve Haseke illerinde iş birliği konusunda defalarca müzakereler yapılmıştı.



Suriye'nin üçte birini elinde bulunduran terör örgütü YPG/PKK, kontrol ettiği bölgelerde rejimle petrol çıkarıyor.



ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 22 Temmuz 2017'de, YPG'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.

