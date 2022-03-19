Esad'dan 11 yıl sonra bir ilk: BAE'yi ziyaret etti

Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esad'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyarette Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile görüştüğü bildirildi.



Al Maktum, "Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye ile yapıcı yeni işbirliği süreçlerini başlatmayı önemsiyor" dedi.

Esad, daha sonra Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.



Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti, Suriye'deki iç savaşın başından bu yana bir Arap ülkesine ilk ziyaret olması açısından önem taşıyor.