Esad'dan 11 yıl sonra bir ilk: BAE'yi ziyaret etti

Suriye rejimi lideri Beşşar Esad, 11 yıl sonra bir Arap ülkesini ziyaret etti. Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) giden Esad, Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile görüştü.

Haberler - NTV Haber - Anadolu Ajansı 19.03.2022 - 13:08

Esad'dan 11 yıl sonra bir ilk: BAE'yi ziyaret etti

'deki rejimin lideri Beşşar Esad'ın, 'ne (BAE) yaptığı ziyarette Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum ile görüştüğü bildirildi.

Al Maktum, "Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye ile yapıcı yeni işbirliği süreçlerini başlatmayı önemsiyor" dedi.

Esad, daha sonra Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Esad'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti, Suriye'deki iç savaşın başından bu yana bir Arap ülkesine ilk ziyaret olması açısından önem taşıyor.

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