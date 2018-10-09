Suriye hükümeti ordudan firar eden ya da askerlik hizmetinden kaçanların görev için başvurmaları şartıyla affedilebileceklerini duyurdu.



Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sosyal medya üzerinden yayınlanan genelgesinde, affın Suriye içinde ve dışında firara verilen bütün cezaları kapsadığı duyuruldu. Genelgeye göre aftan yararlanabilmek için yurt içindeki erkeklerin dört ay, yurt dışındakilerin ise altı ay içinde başvuru yapması gerekiyor.



Yardım örgütlerinin verilerine göre askere alınma korkusu ile firar ya da asker kaçaklığı nedeniyle ceza alma tehlikesi, yurt dışında yaşayan Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri önündeki en önemli engellerden birini oluşturuyor.



Suriye yasalarına göre bölüğünden ayrılan ya da belli bir süre zarfında göreve dönmeyenler uzun hapis cezasına çarptırılabiliyor.



2011 yılında Esad rejimine karşı başlatılan ayaklanmayla iç savaşa sürüklenen Suriye'de yaklaşık yarım milyon kişi hayatını kaybetmiş, bölgesel ve küresel güçler de anlaşmazlığa müdahil olmuştu.



Çok sayıda Suriyeli asker, muhalif gruplara katılmak üzere ya da savaşmak istemediğinden ordudan firar etmişti. Nüfusun yarısı evini terk etmek zorunda kalmış, beş milyon Suriyeli yurtdışına iltica ederken, milyonlarca Suriyeli de kendi ülkesinde mülteci durumuna düşmüştü.



REJİME KARŞI SAVAŞANLAR AFTAN YARARLANAMAYACAK



Firar affından rejim birlikleriyle çarpışanlarla Şam rejimi tarafından terörist olarak tanımlanan muhalif guruplara katılanlar yararlandırılmayacak.



Son yıllarda Suriye ordusu Rusya ve İran'ın desteğiyle geniş bölgeleri muhaliflerden ve cihatçılardan temizlemiş, ülkenin geniş kesimlerinde çarpışmalar sona ermişti.



Muhaliflerin son kalesi olarak adlandırılan İdlib'e saldırılmaması için Rusya ile Türkiye arasında varılan mutabakatın Suriye ordusunun muhtemel operasyonunu önleyip önleyemeyeceği henüz kestirilemiyor.



Lübnan'a sığınan bir milyon dolayındaki Suriyeliden 50 bin kadarının bu yıl ülkesine döndüğü açıklandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) daha fazla Suriyelinin ülkesine dönmesi için gerekli şartların oluşmadığını duyurmuştu. UNHCR Başkanı Flippo Grandi Ağustos ayında Beyrut'ta yaptığı açıklamada, mültecilerin askere alınmaktan korktuklarından ve savaşta çöken altyapının yetersizliğinden dolayı Suriye'ye dönmek istemediklerini söylemişti.

