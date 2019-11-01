Esad'dan Bağdadi açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD'nin Bağdadi operasyonunun Amerikalılar tarafından daha önce Bin Ladin operasyonunda olduğu gibi ortaya konmuş bir senaryo olduğunu söyledi ve kanıt görmeden Bağdadi'nin öldüğüne inanmamaları gerektiğini belirtti.

Esad, Suriye'nin kuzeydoğusuyla ilgili ise amaçlarının Kürtlerin kontrolü altındaki bölgelerde otoriteyi yeniden tesis etmek olduğunu söyledi.

Türkiye ile Rusya arasında gerçekleşen Soçi mutabakatının da bu hedefe ulaşmalarına yardımcı olacak bir adım olduğunu ifade etti.

