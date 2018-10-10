Suriye'deki yardım kuruluşlarının tespiti, pek çok sığınmacının zorla askere alınmaktan ya da firari sayılmaktan korktuğu için evlerine dönmediği yönündeydi.

Beşar Esad'dan bir hamle geldi. Esad, yayımladığı kararnameyle, ordudan firar edenler ya da askerlikten kaçanlar için af ilan etti.

Suriye içinde ve dışındaki tüm asker kaçaklarını ve bu nedenle karşılaşabilecekleri her türlü cezayı kapsayan af için, Suriye içindekilerin 4, ülke dışındakilerin ise 6 ay süresi var.

Suriye yasalarına göre firari askerler, firar ettikten sonra belli bir süre içinde orduya dönmezlerse yıllarca hapis cezası alabiliyor.