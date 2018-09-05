Son dakika haberi! Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin iddiasına göre, Suriye ordusu İdlib ve Hama vilayetlerindeki gerilimi azaltma bölgesine tekrar saldırı başlattı.
Suriye ordusu İdlib kırsalındaki, Kirbet, El Ghab, Havaş, El Nakus ve Hiş köylerini top atışıyla bombaladı.
Ayrıca Suriye ordusuna ait tanklar Morek kasabasına doğru ilerleyerek kasabayı bombaladı.
Esad'dan İdlib ve Hama'ya topçu ateşi
NTV HaberDünya
Suriye'de Esad rejimine bağlı ordunun, İdlib ve Hama vilayetinin köylerini top atışıyla vurmaya başladığı iddia edildi.
Son dakika haberi! Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin iddiasına göre, Suriye ordusu İdlib ve Hama vilayetlerindeki gerilimi azaltma bölgesine tekrar saldırı başlattı.