Esad'dan Türkiye açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Türkiye ile normalleşme çabalarının şu ana kadar başarısız olduğunu açıkladı. Esad, Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesini istediğini ancak bunun normalleşme görüşmeleri için bir şart olmadığını da belirtti.

Esad'dan Türkiye açıklaması
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye ile normalleşme sorusuna yanıt: "İlişki kurulmaması için hiçbir sebep yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye ile normalleşme sorusuna yanıt: "İlişki kurulmaması için hiçbir sebep yok"

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parlamentosunda konuşan Beşşar Esad'ın gündeminde Türkiye ile olan ilişkiler vardı.

Bugüne kadar yapılan görüşmelerden sonuç alınamadığını söyleyen Esad, Rusya, İran ve Irak'ın son dönemdeki uzlaştırma çabalarına atıfta bulunarak "Arabulucuların ciddiyetine ve samimi çabalarına rağmen girişimler kayda değer bir sonuç vermedi." dedi.

Suriye lideri, "Bir ilişkiyi yeniden kurmak, önce onun yıkımına yol açan nedenleri ortadan kaldırmayı gerektirir." diye konuştu.

"ANKARA İLE GÖRÜŞME İÇİN TÜRK ASKERLERİNİN ÇEKİLMESİNE GEREK YOK"

Esad, Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesini istediğini ancak bunun normalleşme görüşmeleri için bir şart olmadığını da belirtti.

Türkiye, 2011 yılında Suriye ile ilişkilerini kesmişti.

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