Esad'ı karısı da terk etmek üzere: 290 kilo altın ve 2 milyar dolar donduruldu

Şam'ı düşerken Rus askeri üssünden Moskova'ya kaçan, Esad'ı bu ülkede zor günler bekliyor.

Esad, Suriye'den kaçmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, askeri birlikleri denetlerken Rus askeri üssüne gittiğini ve çatışmalar nedeniyle buradan ayrılamadığını ve Rusya'ya gitmek sorunda kaldığına ilişkin bir senaryo çizdi.

Rusya'nın Esad'a Suriye'ye yönelik politikalarında nasıl bir rol vereceği bilinmiyor. Rusya, Suriye'deki askeri varlığını sonlandırmadı ve birliklerini Lazkiye'ye kaydırdı. Rus askeri varlığının ve üsleri konusunda yeni Suriye yönetimini sert mesajlar vermedi.

Esad'ın kaçmasından önce eşi Esma Esad'ın Moskova'ya gittiği biliniyor. Rusya'da eğitim gören oğlu için mezuniyete katılmak üzere bu ülkede bulunduğu belirtilen Esma Esad, ailesiyle yol ayrımına gelmiş görünüyor.

1975 Londra doğumlu Esma Fevvaz el-Esad'ın 3 çocuğu var. Londra'da eğitim gören Esma Esad, bankacılık alanında kariyer yaparken, Beşar Esad ile evlendi. Hafız Esad'ın ölümünden sonra, Aralık 2000'de Devlet Başkanı Beşşar Esad ile evlene Esma Esad, Suriye'ye taşınarak bankacılık kariyerini bıraktı. Esma Esad aynı zamanda İngiliz vatandaşlığına sahip.

Londra'da yaşayan Suriye'li bir ailenin kızı olan Esma Esad, burada iyi bir eğitim gördü. Esma Esad, "Emma" ismiyle biliniyordu. Esma Esad, Londra'daki prestijli King's College'ta bilgisayar mühendisliği okudu ve sonra yatırım bankacısı oldu.

Sünni bir aileden gelen Esma ve Alevi Esad arasındaki evliliğin, iki mezhep arasındaki çıkarları birleştirmek için bir fırsat olduğu da belirtiliyordu.

Şubat 2011'de Amerikan Vogue dergisi "Çölde bir Gül" başlığıyla Esma Esad'a övgülerle dolu bir makale yayınlamıştı.

Makalade Esma Esad "zayıf, uzun uzuvlara sahip, "marifetli bir sadelikle göz alıcı, genç ve çok şık giyinen" bir isim olarak tanımlamıştı.

Makaleyi yazan gazeteci Juliet Joan Buck, daha sonra pişman olduğunu söylemiş, kariyerini "kirlettiğini" ve Vogue dergisiyle bağlantısına son verdiğini" anlatmıştı.

2018 yılında Esma Esad'a meme kanseri teşhisi konuldu ve erken teşhis edilen tümör için tedavi edildi. Bir yıl sonra, kanserden kurtulduğunu açıkladı. Suriye Cumhurbaşkanlığı 2024 yılı mayıs ayında, Esma Esad'a kan kanseri teşhisi konulduğunu duyurdu.