Esad'ın ardından 115 bin Suriyeli ülkesine döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından komşu ülkelerdeki 115 binden fazla Suriyelinin ülkelerine geri döndüğünü bildirdi.

Esad'ın ardından 115 bin Suriyeli ülkesine döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, 8 Aralık 2024'ten bu yana Türkiye, Ürdün ve Lübnan gibi ülkelerden 115 binden fazla kişinin 'ye geri döndüğü bildirildi.

Suriyelilerin geri dönüşleriyle ilgili sayıların, ev sahibi ülkelerin kamuoyu paylaşımlarına, Suriye'deki göç servisleriyle yapılan temaslara ve BMMYK ile ortakları tarafından yapılan sınır gözlemlerine dayandığı kaydedildi.

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