Esad'ın ardından 200 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndü

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Beşar Esad rejiminin devrildiği aralık ayının başında bu yana yaklaşık 200 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine geri döndüğünü bildirdi.

Esad'ın ardından 200 bin Suriyeli mülteci ülkesine döndü

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Beşar Esad rejiminin devrildiği aralık ayının başında bu yana yaklaşık 200 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine geri döndüğünü bildirdi.

Grandi, Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönüşlerine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Aralık ayının başından bu yana yaklaşık 200 bin Suriyeli mültecinin ülkelerine geri döndüğünü bildiren Grandi, İsrail'in saldırıları nedeniyle de geçen yıl Lübnan'daki yaklaşık 500 bin Suriyelinin evlerine döndüğünü kaydetti.

Grandi, "Yakında 'yi ve komşu ülkeleri ziyaret edeceğim. BMMYK geri dönen mültecilere ve ev sahibi topluluklara desteğini artırıyor." ifadelerini kullandı.

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