Esad'ın ardından ilk: Rus heyeti Suriye'de

Rus heyetinin, Suriye'de geçen yıl Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından başkent Şam'a ilk ziyareti gerçekleştirdiği bildirildi.



Rus haber ajansı Ria'ya göre Rus heyeti, Şam'a ulaştı.



Rus heyetinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile Putin'in Ortadoğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov yer alıyor.

SURİYE'DEKİ RUS ASKERİ VARLIĞI



Suriye'deki yeni yönetim, geçtiğimiz günlerde Rusya ile Tartus Limanı'ndaki 49 yıllık sözleşmesini sonlandıracağını duyurdu.

Sözleşmenin sonlanması, limanın tüm gelirlerinin artık Suriye hazinesine aktarılacağı anlamına geliyor.

Uydu görüntüleri, haftalardır Akdeniz açıklarında bulunan Rus Sparta ve Sparta II tahliye gemilerinin askeri üssü tahliye etmek için Tartus Limanı'na girdiğini gösterdi.

Aralık ayının başlarında Esad rejiminin düşmesinden bu yana Tartus'ta hiçbir Rus askeri gemisi görülmemişti.

