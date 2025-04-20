Esad’ın devrilmesinden bu yana bir ilk: Buğday yüklü gemi, Lazkiye'de

Suriye’deki Beşar Esad rejiminin devrilmesinden bu yana ilk defa buğday taşıyan bir geminin ülkenin güneybatısındaki Lazkiye limanına geldiği açıklandı.



Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberinde, “Suriye’nin özgürleşmesinin ve eski rejimin çökmesinin ardından ilk buğday sevkiyatı Lazkiye Limanı’na ulaştı” ifadelerine yer verildi. Haberde buğdayın kaynağı ya da miktarı belirtilmedi.



Suriye’deki yeni hükümet, mart ayında, 200 bin ton buğday satın almak için ihale açmıştı. Yerel basına yansıyan haberlere göre, bu, Esad rejiminin yıkılmasından bu yana en büyük miktarda satın alma adımı olmuştu.



UKRAYNA, 500 TON UN GÖNDERMİŞTİ



8 Aralık 2024’te Esad’ın devrilmesinin ve Rusya’ya kaçmasının ardından Rusya Suriye’ye olan buğday sevkiyatını askıya almıştı. Söz konusu sevkiyat, Esad döneminde devam etmişti.



Rusya’nın buğday tedarikini durdurma kararının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’nın Suriye’ye 500 ton un tedarik ettiğini belirtmiş, bunun Dünya Gıda Programı (WFP) ile koordinasyon içinde, “Ukrayna’dan Tahıl” isimli insani yardım girişiminin bir parçası olarak yapıldığını aktarmıştı.



Suriye’deki yönetim bu esnada aralarında Türkiye’nin de olduğu ülkelerle bağlarını güçlendirmek ve buğday tedarikini güvence altına almak için çalışma başlatmıştı. Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Erhan Günhan Ulusoy’un şubat ayında yaptığı açıklamaya göre, Türkiye’nin 2025 yılında Suriye’ye 400 bin tonu aşkın buğday unu ihraç etmesi bekleniyor.

