Esad'ın dostu iş insanı Suriye'ye dönmek için 1 milyar dolar ödeme yaptı

Suriyeli milyarderin ne zaman Türk vatandaşlığını kazandığı ve Türkiye'de kalıp kalmadığı net değil. ABD'nin yaptırım listesinde bulunan Hamsho için bu ülke tarafından yayınlanan yaptırım kararında, adresleri ve vatandaşı olduğu ülkeler arasında Türkiye sayılmıyor. Hamsho'nun, Birleşik Arap Emirlikleri ve İngiltere'de ikamet ettiği belirtiliyor. Yaptırım duyurularında iş insanın Suriye vatandaşı olduğu dışında bilgi yok.

Sawt Al-Asimah isimli Suriye sitesi, Esad ailesine çok yakın Suriyeli işadamı Muhammed Sabre Hamsho'nun, Şam'a dönüşünü haberleştirdi ve şu an ülkenin gündeminde bu konu var. Haberlerde Hamsho'nun geçen yıl Türk vatandaşlığı kazandığı da belirtiliyor.

Suriye'de Esad rejiminin rejiminin düşmesinin ardından Beyrut'a kaçan Hamsho'nun, ülkeye geri döndüğü yeni rejim tarafından da doğrulandı. Beyrut'a kaçan Hamsho, 1 ay sonra Suriye'ye geri dönmüş oldu.

Hamsho'nun yeni yönetime 1 Milyar dolar destek verdiği belirtiliyor. Bu haberler henüz yalanlanmadı.

Sawt Al-Asimah'a bilgi veren yönetim yetkilileri, rejiminin düşüşünün üçüncü gününde Hamsho'nun, mülklerinin korunması ve hiçbir mülküne el konulmaması için yeni yönetimle temasa geçtiğini aktardı.

Hamsho, Esad ailesine yakın en önde gelen kişilerden birisi olarak kabul ediliyor. Beşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad ile çok yakın ilişkisi olan Hamsho, Şam Ticaret Odası Sekreterliği ve Federasyon Genel Sekreterliği gibi önemli görevler yaptı. Hamsho, Suriye Ticaret Odası üyesi olmasının yanı sıra Halk Meclisi üyesi ve onlarca şirketin sahibiydi.



Devrik rejimin yaptığı eski tarihli resmi açıklamalara göre, Muhammed Hamsho'nun Halk Meclisi üyeliği Türk vatandaşlığını kazanması nedeniyle geçen yılın ekim ayında düşürülmüştü.

Şam doğumlu olan Hamsho, Esad rejimine yakınlığı sayesinde ticarette hızla yükseldi. Suriye basınındaki haberlere göre, Hava Kuvvetleri İstihbarat Dairesi eski müdürü Tümgeneral İbrahim Hawija'nın oğlu Mudar Hawija'ya ait olan, bilgisayar ve iletişim cihazları konusunda uzmanlaşmış bir şirkette işe başlayan Hamsho, rejimle ilişkilerini sıkı tuttu.

Tümgeneral Hawija'nın koruması sayesinde ihaleye gerek kalmadan yapılan devlet ihaleleri ve tedarik sözleşmeleri sayesinde iş alanını büyüttü.1989 yılında müteahhitlik, konut ve kamu taahhütleri alanlarında çalışan 20'ye yakın yan kuruluşu içeren "Hamsho Uluslararası Grubu"nu kurdu. Rejimle ilişkileri geliştikçe Hamsho, kendisine ekonomi ve sonrasında siyaset alanlarında kolaylıklar sağlayan Ammar Saati aracılığıyla Mahir Esad'la tanıştı.

Hamsho, Sham Press haber sitesini kurarak medya alanına da girdi. Ayrıca Esad rejimini destekleyen Al-Dunya isimli kanalının da ortağıydı.

Hamsho, yakın zamanda Esad rejimine ciddi parasal destek sağladı. Esad rejiminin Lübnan'la ilişkilerinde arabulucuk yaptığı belirtilen iş insanının ülkeye dönüşü dikkat çekti. Hamsho'nun, birçok illegal örgütle işbirliği yaparak, Suriye içinde önemli ticaret yürüttüğü ve ciddi miktarda kara para akladığı da ileri sürülüyordu.