Esad'ın işkenceci subayı Abdullah Nazım Keref yakalandı

Suriye'deki güvenlik güçleri kaynaklarına göre devrik rejimin savaş suçlularına yönelik operasyonlar devam ediyor.



Rejimin işkence merkezlerinden olan Filistin Şubesi'nin sorgulama birimi sorumlularından, işkence ve katliamlarıyla bilinen Albay Keref, güvenlik güçlerince başkent Şam'da yakalandı.