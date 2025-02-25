Esad'ın işkenceci subayı Abdullah Nazım Keref yakalandı

Devrik Beşşar Esed rejiminin işkence merkezlerinden Filistin Şubesi'nin sorgulama birimi sorumlularından Albay Abdullah Nazım Keref, Şam'da yakalandı.

Esad'ın işkenceci subayı Abdullah Nazım Keref yakalandı

'deki güvenlik güçleri kaynaklarına göre devrik rejimin savaş suçlularına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Rejimin işkence merkezlerinden olan Filistin Şubesi'nin sorgulama birimi sorumlularından, işkence ve katliamlarıyla bilinen Albay Keref, güvenlik güçlerince başkent Şam'da yakalandı.

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