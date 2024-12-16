Esad'ın tankları meyve tezgahı oldu
Yarım yüzyılı aşkın süredir yönetimde olan Esad ailesinin düşmesinin ardından Suriyeliler, daha önce rejime ait olan bir tankı meyve ve sebze satmak için kullanmaya başladı. Manav tezgahı olarak kullanılan tankın görüntüsü sosyal medyada büyük ses getirdi. Sosyal medya kullanıcıları, "Şam'da bir zamanlar sivillere terör estiren Esad rejiminin tankı artık yerel halkın marketi!" yorumunda bulundu.
Kasım ayının sonunda rejim karşıtı grupların başlattığı saldırılar, 8 Aralık tarihinde Suriye'de Esad rejiminin düşmesiyle sonuçlandı.
Muhalif grupların başkent Şam'ı ele geçirmesiyle birlikte Devlet Başkanı Beşar Esad Rusya'ya kaçtı.
Esad'ın kaçışıyla birlikte özgürleşen Suriye'den renkli görüntüler gelmeye devam ediyor.
Sosyal medyada paylaşılan ve büyük ses getiren bir görüntüye göre, Suriyeliler, daha önce rejime ait olan bir tankı meyve ve sebze satmak için kullanmaya başladı.
TERÖR ESTİREN TANK MARKET OLDU
Dikkat çeken fotoğraf, "Suriyeli bir adam, Şam'da terk edilmiş rejim tankında ürünlerini satmaya başladı." notuyla paylaşıldı.
Sosyal medya kullanıcıları, "Şam'da bir zamanlar sivillere terör estiren Esad rejiminin tankı artık yerel halkın marketi!" yorumunda bulundu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Dünya
- Beşşar Esad
- Suriye