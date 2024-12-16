Esad'ın tankları meyve tezgahı oldu

Kasım ayının sonunda rejim karşıtı grupların başlattığı saldırılar, 8 Aralık tarihinde Suriye'de Esad rejiminin düşmesiyle sonuçlandı.

Muhalif grupların başkent Şam'ı ele geçirmesiyle birlikte Devlet Başkanı Beşar Esad Rusya'ya kaçtı.

Esad'ın kaçışıyla birlikte özgürleşen Suriye'den renkli görüntüler gelmeye devam ediyor.

Sosyal medyada paylaşılan ve büyük ses getiren bir görüntüye göre, Suriyeliler, daha önce rejime ait olan bir tankı meyve ve sebze satmak için kullanmaya başladı.