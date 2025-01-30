Esad istihbaratının son anları: "Savaş hazırlığı talimatı verildi"

Amerikan gazetesi Wall Street Journal (WSJ), Suriye Askeri İstihbarat Dairesi tarafından işletilen "Birim 215" adlı hapishanede bulunan gizli belgeleri inceledi.



İstihbarat belgeleri, Suriye'yi on yıllardır demir yumrukla yöneten despot rejimin inanılmaz derecede hızlı bir şekilde çöküşünü anlatıyor.



Esad rejimi düşerken, Suriye istihbaratının son dakikalara kadar rejim karşıtlarını engellemeye çalıştığı aktarıldı.

"TÜM RESMİ İZİNLER DONDURULDU"



Birim 215’ten diğer istihbarat teşkilatlarına gönderilen belgelerde, “savaş hazırlığına geçilmesi ve tüm resmi izinlerin dondurulması” talimatı verildiği görüldü.



Ancak rejim askerleri, silahları ve askeri araçları geride bırakarak "histerik bir şekilde" kaçtı.



Raporlar, muhaliflerin ilerleme hızını ayrıntılı olarak anlatıyordu ve ilerlemelerini yavaşlatmayı amaçlayan giderek daha çılgın planlar ve emirler içeriyordu.

İSTİHBARAT MEMURLARI KAÇTI



Birim 215'in istihbarat memurları görevlerini terk ettiler ve geride bir yığın üniforma, silah ve mühimmat, boş içki şişeleri, söndürülmüş sigaralar ve bir kısmı klasörlere not alınmış, diğerleri ise sadece yığınlar halinde yığılmış istihbarat raporları bıraktılar.



Uluslararası Kriz Grubu'nda Suriye konusunda kıdemli analist olan Nanar Hawach, "Son saniyeye kadar faaliyet göstermeye devam ettiler. Eski Suriye rejiminin temel direği onlar." diye konuştu.

"DESTANSI BİR İSTİHBARAT BAŞARISIZLIĞI"



HTŞ'nin saldırısının hızlı başarısı ve rejim ordusunun şaşırtıcı çöküşü, Suriye'de ve dışında destansı bir istihbarat başarısızlığını temsil ediyordu.



Raporlarda başkentin savunulması için ek asker talep edildiğine fakat ordunun, isyancıların hızlı ilerleyişi karşısında koordine olamadığına dikkat çekiliyor.

MUHALİFLERİN İLERLEMESİ DURDURULAMADI

Suriye ordusundan, HTŞ liderliğindeki rejim karşıtı güçlere İdlib’de farklı noktalardan saldırı düzenlemesinin istendiği fakat böyle bir hamle yapılmadığı görülüyor.



Muhaliflerin ilerleyişinin durdurulamamasıyla istihbaratın, Şam’ın güvenliğini artırmaya odaklandığı belirtiliyor.

"GÖZDEN GEÇİRİN, GEREKENİ YAPIN"



Ayrıca HTŞ’nin, Şam kırsalında gizli şebekeler kurduğuna ve şehre saldırılar sırasında bunları kullanmayı planlayacağına dair uyarılar da paylaşılıyor.

Belge, istihbarat görevlilerinin son mesajlarında kullandıkları, rejimi devam ettirme kararlılıklarını gösteren bir cümleyle sona eriyordu:



“Gözden geçirin ve gerekeni yapın.”

